Женщина выиграла $1400 за то, что в течение 8 часов просидела без телефона: но есть нюанс (фото)

В экстренных ситуациях люди могли использовать старые модели мобильных телефонов без доступа к интернету, чтобы связаться со своими семьями.

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Женщина из юго-западного Китая выиграла 1400 долларов США (около 58 тыс. грн) за то, что воздержалась от использования мобильного телефона в течение восьми часов, не проявляя при этом никаких признаков тревоги. Конкурс, вероятно, с рекламной целью состоялся в магазине матрасов и постельного белья торгового центра, сообщает издание Sinchew.

Для участия в конкурсе в торговый центр были приглашены десять желающих, отобранных из 100 претендентов. Перед началом они сдали свои мобильные телефоны, кроме того, не могли пользоваться любыми другими электронными устройствами, включая iPad и ноутбуки.

В экстренных ситуациях люди могли использовать старые модели мобильных телефонов без доступа к интернету, чтобы связаться со своими семьями. Все это время они лежали на кровати с возможностью перерыва на поход в туалет, но максимум на пять минут.

Кроме запрета пользоваться мобильными телефонами, участникам не позволяли погружаться в глубокий сон или проявлять тревожность: они носили специальные браслеты для мониторинга качества сна и уровня тревожности. Большинство из них проводили время за чтением книг или просто отдыхали с закрытыми глазами.

Победительница конкурса Фото: Sina/极目新闻

В конце концов, после проверки чемпионкой объявили женщину по фамилии Донг, которая набрала 88,99 балла из 100 возможных. Организаторы отмечают, что она провела дольше всего времени в постели, не испытывала глубокого сна и продемонстрировала самый низкий уровень тревожности.

Сообщается, что Донг работает менеджером по продажам в финансовой фирме. В свободное время занимается с ребенком и очень редко сидит в мобильном телефоне без конкретной цели.

Пользователи китайской социальной сети Baidu начали шутить над этим конкурсом.

"Я хочу принять участие. Это так интересно и совсем не сложно", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "Моя бабушка могла бы выиграть главный приз".

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники одного из ресторанов в Таиланде разыскивают клиента, который случайно заплатил за простой ужин 200 тысяч батов (около 242 тыс. грн) вместо двух тысяч батов (2,4 тыс. грн) и бесследно исчез. Администрация заведения рассказала эту историю в Facebook, попросив неравнодушных людей помочь им в поиске посетителя, чтобы вернуть деньги.