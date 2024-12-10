Жінка виграла $1400 за те, що протягом 8 годин просиділа без телефону: але є нюанс (фото)

У екстрених ситуаціях люди могли використовувати старі моделі мобільних телефонів без доступу до інтернету, щоб зв'язатися зі своїми сім'ями.

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Жінка з південно-західного Китаю виграла 1400 доларів США (близько 58 тис. грн) за те, що утрималася від використання мобільного телефону протягом восьми годин, не виявляючи при цьому жодних ознак тривоги. Конкурс, ймовірно, з рекламною метою відбувся у магазині матраців та постільної білизни торгового центру, повідомляє видання Sinchew.

Для участі в конкурсі до торгового центру були запрошені десять охочих, відібраних зі 100 претендентів. Перед початком вони здали свої мобільні телефони, крім того, не могли користуватися будь-якими іншими електронними пристроями, зокрема iPad і ноутбуки.

У екстрених ситуаціях люди могли використовувати старі моделі мобільних телефонів без доступу до інтернету, щоб зв'язатися зі своїми сім'ями. Весь цей час вони лежали на ліжку з можливістю перерви на похід у туалет, але максимум на п'ять хвилин.

Окрім заборони користуватися мобільними телефонами, учасникам не дозволяли занурюватися в глибокий сон або проявляти тривожність: вони носили спеціальні браслети для моніторингу якості сну та рівня тривожності. Більшість з них проводили час за читанням книг або просто відпочивали із заплющеними очима.

Переможниця конкурсу Фото: Sina/极目新闻

Врешті-решт, після перевірки чемпіонкою оголосили жінку на прізвище Донг, яка набрала 88,99 бала зі 100 можливих. Організатори зазначають, що вона провела найдовше часу в ліжку, не відчувала глибокого сну і продемонструвала найнижчий рівень тривожності.

Повідомляється, що Донг працює менеджером з продажу у фінансовій фірмі. У вільний час займається з дитиною й дуже рідко сидить у мобільному телефоні без конкретної мети.

Користувачі китайської соціальної мережі Baidu почали жартувати з цього конкурсу.

"Я хочу взяти участь. Це так цікаво і зовсім не складно", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "Моя бабуся могла б виграти головний приз".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники одного з ресторанів у Таїланді розшукують клієнта, який випадково заплатив за просту вечерю 200 тисяч батів (близько 242 тис. грн) замість двох тисяч батів (2,4 тис. грн) й безслідно зник. Адміністрація закладу розповіла цю історію у Facebook, попросивши небайдужих людей допомоги їм в пошуку відвідувача, щоб повернути гроші.