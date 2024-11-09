Чоловік віддав за вечерю в ресторані 242 тисячі гривень і зник: його розшукують (фото)

Адміністрація закладу громадського харчування звернулися у банк, який проводив цей платіж, щоб знайти клієнта й віддати йому решту.

Співробітники одного з ресторанів у Таїланді розшукують клієнта, який випадково заплатив за просту вечерю 200 тисяч батів (близько 242 тис. грн) замість двох тисяч батів (2,4 тис. грн) й безслідно зник. Адміністрація закладу розповіла цю історію у Facebook, попросивши небайдужих людей допомоги їм в пошуку відвідувача, щоб повернути гроші. Про це пише видання The Thaiger.

Повідомляється, що клієнт поважного віку пообідав у ресторані Neua Luan Luan в неділю, 3 листопада, й розплатився в безготівковий спосіб — за допомогою банківського переказу. Незабаром офіціанти виявили, що отримали в 100 разів більшу суму, аніж було вказано в чеку.

У ресторані пояснили, що під час переказу великих сум відвідувачі, як правило, змушені підтвердити оплату за допомогою біометричної ідентифікації. Ймовірно, цей гість звик переказувати великі суми по роботі й не звернув уваги, що не там поставив кому між числами.

Клыэнт випадково не там поставив кому Фото: Sanook

Адміністрація закладу громадського харчування звернулися у банк, який проводив цей платіж, щоб знайти клієнта й віддати йому решту.

"Наразі ми чекаємо. Попросили банк зв'язатися з відправником, сподіваючись, що клієнт вийде на зв'язок", — повідомляють вони.

Пост привернув увагу багатьох користувачів мережі. Вони з гумором поставились до цієї ситуації, подякувавши співробітникам закладу за чесність та турботу про відвідувачів.

"Мабуть, ця сума була для нього незначною й зникла з рахунку непомітно";

"Хотів би і я так жити, але з мого рахунку не вийде списати такі кошти";

"Який чудовий ресторан, я неодмінно зайду до вас знову";

"Може, він вирішив купити вашу філію? Просто зробив перший внесок, ха-ха".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що італійський відпочивальник, ім’я якого не розголошується, заприсягся ніколи більше не повертатися на Французьку Рив'єру. Це сталося після того, як його почав переслідувати офіціант з елітного ресторану, якому він лишив 500 євро чайових.

А от американка зі штату Вашингтон, яка відмовилася платити 20% чайових за бутерброд, аплодували всі клієнти закладу. На її думку, ця практика у сфері обслуговування "вийшла з-під контролю". Експертка з етикету Діана Готтсман підтримала рішення жінки.