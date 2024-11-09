Мужчина отдал за ужин в ресторане 242 тысячи гривен и исчез: его разыскивают (фото)

Администрация заведения общественного питания обратились в банк, который проводил этот платеж, чтобы найти клиента и отдать ему сдачу.

Сотрудники одного из ресторанов в Таиланде разыскивают клиента, который случайно заплатил за простой ужин 200 тысяч батов (около 242 тыс. грн) вместо двух тысяч батов (2,4 тыс. грн) и бесследно исчез. Администрация заведения рассказала эту историю в Facebook, попросив неравнодушных людей помочь им в поиске посетителя, чтобы вернуть деньги. Об этом пишет издание The Thaiger.

Сообщается, что клиент почтенного возраста пообедал в ресторане Neua Luan Luan в воскресенье, 3 ноября, и расплатился безналичным способом — с помощью банковского перевода. Вскоре официанты обнаружили, что получили в 100 раз больше денег, чем было указано в чеке.

В ресторане объяснили, что при переводе крупных сумм посетители, как правило, вынуждены подтвердить оплату с помощью биометрической идентификации. Вероятно, этот гость привык переводить крупные суммы по работе и не обратил внимания, что не там поставил запятую между числами.

Клиент случайно не там поставил запятую Фото: Sanook

Администрация заведения общественного питания обратились в банк, который проводил этот платеж, чтобы найти клиента и отдать ему сдачу.

"На данный момент мы ждем. Попросили банк связаться с отправителем, надеясь, что клиент выйдет на связь", — сообщают они.

Пост привлек внимание многих пользователей сети. Они с юмором отнеслись к этой ситуации, поблагодарив сотрудников заведения за честность и заботу о посетителях.

"Видимо, эта сумма была для него незначительной и исчезла со счета незаметно";

"Хотел бы и я так жить, но с моего счета не получится списать такие средства";

"Какой замечательный ресторан, я непременно зайду к вам снова";

"Может, он решил купить ваш филиал? Просто сделал первый взнос, ха-ха".

Напомним, ранее Фокус писал, что итальянский отдыхающий, имя которого не разглашается, поклялся никогда больше не возвращаться на Французскую Ривьеру. Это произошло после того, как его начал преследовать официант из элитного ресторана, которому он оставил 500 евро чаевых.

А вот американка из штата Вашингтон, которая отказалась платить 20% чаевых за бутерброд, аплодировали все клиенты заведения. По ее мнению, эта практика в сфере обслуживания "вышла из-под контроля". Эксперт по этикету Диана Готтсман поддержала решение женщины.