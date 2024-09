На світ з'явилися унікальні кошенята, які постійно змінюють колір шерсті (фото)

Розлад не впливає на загальний стан здоров’я домашніх улюбленців. Вони цілком щасливі й шукають новий дім.

На світ з'явилися унікальні кошенята з рідкісним захворюванням, внаслідок якого їхня шерсть постійно змінює колір. Пухнастиків уже назвали "найрідкіснішими" в Шотландії. Про це повідомляє Need To Know.

Шестеро кошенят страждають на дивне захворювання, що призводить до несподіваних змін кольору шерсті. Це відбувається через проблему з пігментацією в утробі матері внаслідок хвороби або стресу в період вагітності.

Шестеро кошенят страждають на дивне захворювання Фото: Jam Press

"Це дуже рідкісне явище, і я ніколи раніше не бачив, щоб воно торкнулося цілого виводка. Зміна забарвлення може тривати місяцями й шокувати людей, які прилаштували кошеня "рідкісного забарвлення", а через пару місяців бачать, як воно стає просто чорним. Не існує єдиної інфекції, яка спричиняє розлад. Це настільки рідкісне явище, що точна причина до кінця не з'ясована, але, ймовірно, це відбувається лише тоді, коли підіймається температура у тілі матері на певному етапі вагітності", — зазначив старший ветеринар Шотландського товариства захисту тварин Джо Нілсон, який доглядав кошенят.

За його словами, розлад не впливає на загальний стан здоров’я пухнастиків. Вони цілком щасливі й шукають новий дім у люблячій родині.

Повідомляється, що кошенят привезли до притулку (SPCA) після того, як було встановлено, що вони живуть у невідповідних умовах.

