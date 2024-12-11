"Удар по самолюбию": мужчина рассмеялся, внимательно просмотрев свой чек в магазине (фото)

Аман уверяет, что знает всех сотрудников местного продуктового магазина, но в этот раз его обслуживал кто-то другой.

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Аман из провинции Онтарио, что в Канаде, недавно получил неожиданный подарок в небольшом продуктовом магазине. Мужчине дали скидку для пенсионеров, несмотря на то, что ему всего 48 лет. Подробнее об этой курьезной истории он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit, собрав более 50 тысяч лайков и множество других реакций от читателей.

"В моей бороде уже появилось немного седины, а я еще и долго не брился. Кассирша оказалась не намного моложе меня. Мы с ней не поднимали тему возраста, просто разговаривали о погоде", — рассказал Аман в интервью Newsweek.

Мужчина уверяет, что знает всех сотрудников местного продуктового магазина, но на этот раз его обслуживал кто-то другой.

"Когда заметил скидку для пенсионеров, то был удивлен. Такое со мной произошло впервые. Подумал, что это весело и можно поделиться ради смеха. В общем сэкономил целых два доллара. Это на 99% шутка и только на 1% легкий удар по самолюбию", — рассказал мужчина.

Мужчине дали пенсионерскую скидку, но он не пенсионер Фото: Reddit

Кстати, в Канаде супермаркеты, рестораны, туристические и развлекательные заведения часто предлагают скидки для людей почтенного возраста — от 60 лет. Хотя иногда есть акционные предложения и для молодежи.

Пользователи сети в комментариях выдвинули наиболее вероятные версии, почему это могло произойти.

"Возможно, вы понравились кассирше, поэтому она решила сделать вам скидку. Сама делала так раньше для приятных клиентов после общения с хамами", — написала одна из участниц обсуждения;

Другой добавил: "Причины для скидки: вы были вежливы, понравилась кассирше, часто туда ходите";

"Я регулярно подсовывала купон людям, которые были очень вежливыми со мной, когда работала в отделе обслуживания клиентов", — поделилась опытом одна читательница;

Следующий юзер пошутил: "Бейте по моему самолюбию сколько хотите, но давайте скидку".

Напомним, ранее туристка из Австралии, которая отдыхала на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).

Кроме того, Фокус рассказывал об американке, которая была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с соленой говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз".