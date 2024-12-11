"Удар по самолюбству": чоловік розсміявся, уважно переглянувши свій чек у магазині (фото)

Аман запевняє, що знає всіх співробітників місцевого продуктового магазину, але цього разу його обслуговував хтось інший.

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Аман з провінції Онтаріо, що у Канаді, нещодавно отримав несподіваний подарунок у невеликому продуктовому магазині. Чоловікові дали знижку для пенсіонерів, попри те, що йому лише 48 років. Детальніше про цю курйозну історію він розповів на одному з тематичних форумів на Reddit, зібравши понад 50 тисяч вподобайок та безліч інших реакцій від читачів.

"У моїй бороді вже з'явилося трохи сивини, а я ще й довго не брився. Касирка виявилася не набагато молодшою за мене. Ми з нею не підіймали тему віку, просто розмовляли про погоду", — розповів Аман в інтерв'ю Newsweek.

Чоловік запевняє, що знає всіх співробітників місцевого продуктового магазину, але цього разу його обслуговував хтось інший.

"Коли помітив знижку для пенсіонерів, то був здивований. Таке зі мною сталося вперше. Подумав, що це весело і можна поділитися заради сміху. Загалом заощадив цілих два долари. Це на 99% жарт й лише на 1% легкий удар по самолюбству", — розповів чоловік.

Чоловікові дали пенсіонерську знижку, але він не пенсіонер Фото: Reddit

До речі, у Канаді супермаркети, ресторани, туристичні та розважальні заклади часто пропонують знижки для людей поважного віку — від 60 років. Хоча інколи є акційні пропозиції й для молоді.

Користувачі мережі у коментарях висунули найбільш вірогідні версії, чому це могло статися.

"Можливо, ви сподобалися касирці, тож вона вирішила зробити вам знижку. Робила так раніше для приємних клієнтів після спілкування з хамами", – написала одна з учасниць обговорення;

Інший додав: "Причини для знижки: ви були ввічливі, сподобалась касирці, часто туди ходите";

"Я регулярно підсовувала купон людям, які були дуже ввічливими зі мною, коли працювала у відділі обслуговування клієнтів", – поділилась досвідом одна читачка;

Наступний юзер пожартував: "Бийте по моєму самолюбству скільки хочете, але давайте знижку".

Нагадаємо, раніше туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).

Крім того, Фокус розповідав про американку, яка була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз".