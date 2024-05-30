В метро Киева дефицит сотрудников из-за мобилизации: интервал движения поездов увеличится

По информации от представителей коммунального предприятия, сейчас есть сотни вакансий, на которые сложно найти специалистов. Быстро заменить мобилизованных сложно, ведь обучение занимает много времени.

Related video

В Киеве собираются увеличить интервал движения поездов в подземке и связано это с мобилизацией, которая продолжает действовать в Украине. Детальнее об этом рассказали на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook.

Сейчас фиксируется острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности речь идет о следующих специалистах:

83 вакансии машинистов электропоездов;

48 вакансий электромехаников;

161 вакансия токарей и слесарей по соответствующим направлениям.

"Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается", — говорится в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" рассказали о дефиците рабочей силы Фото: Скриншот

"Киевский метрополитен" постоянно пытается проводить кадровую работу по привлечению специалистов и сотрудничает с заведениями профильного образования и городским центром занятости. В то же время, стоит учитывать, что это узкопрофильное предприятие. Подготовка специалистов требует длительного обучения. Только машинист электропоезда осваивает навыки больше года.

Учитывая эти факторы было принято решение увеличить интервалы движения поездов. Оперативно набрать новых специалистов нет возможности.

"В ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы. Напомним, что подземные станции столичного метро являются сооружениями двойного назначения и используются круглосуточно как укрытие во время воздушных тревог для десятков тысяч киевлян и гостей столицы", — подытожили в КП "Киевский метрополитен".

Напомним, 24 мая сообщалось, как мобилизация влияет на поиск работы в Украине. Рабочая сила остро дефицитна, и бронирование стало важным конкурентным преимуществом для населения.