Мобілізація внесла корективи: за ким зараз "полюють" роботодавці в Україні, — демографиня

За словами директорки Інституту демографії Елли Лібанової, війна в Україні суттєво вплинула на ринок праці, змусивши роботодавців шукати нові підходи до наймання працівників. Ідеальними кандидатами стали люди, старші за 60 років, яких не можна призвати в армію.

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Через мобілізацію, яка триває в Україні, значна частина чоловіків призовного віку залишила свої робочі місця. Цю нестачу на ринку праці зараз компенсують жінки та чоловіки старшого віку, на яких дедалі більше звертають увагу роботодавці. Про це повідомила Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України в інтерв'ю для німецького видання Spiegel.

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Війна сильно вплинула на українську економіку, і мобілізація призвела до того, що ринок праці зазнав істотних змін. Роботодавцям довелося переглянути свої підходи до пошуку нових співробітників, пояснює експертка.

За словами Лібанової, зараз багато вакантних посад, які раніше обіймали мобілізовані чоловіки, тепер заповнюються жінками, а також чоловіками старшого віку. Саме ці категорії населення сьогодні є найбільш привабливими для роботодавців.

"З погляду роботодавця, ідеальний працівник сьогодні — це той, кому вже виповнилося 60 років, і тому його не можна призвати в армію", — сказала Лібанова.

Водночас Міністерство економіки України оцінює, що країні зараз потрібно ще 4,5 мільйона працівників, щоб покрити наявний дефіцит на ринку праці. Однак, як зазначила Лібанова, проблема нестачі робочої сили в країні існувала ще до початку війни.

Демографиня також торкнулася питання міграції населення. У перші два тижні після початку повномасштабного вторгнення з України виїхали 1,5 мільйона осіб. Зараз, за її словами, не спостерігається значних коливань у міграційних потоках. Щодо внутрішньої міграції, на початку війни більшість переселенців рухалися з північного сходу та південного сходу країни на захід. Однак з осені 2022 року дедалі більше українців переселяються в центральні регіони країни.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що запровадити бронювання за гроші планують уже в жовтні-листопаді, тож на ринок праці очікують певні зміни. На думку експертів, економічне бронювання насамперед торкнеться "білих" компаній, які працюють відповідно до вимог чинного законодавства про працю. Але в будь-якому разі стрімкого виходу бізнесу з тіні не буде.