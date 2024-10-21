Мобилизация внесла коррективы: за кем сейчас "охотятся" работодатели в Украине, — демограф

По словам директора Института демографии Эллы Либановой, война в Украине существенно повлияла на рынок труда, заставив работодателей искать новые подходы к найму работников. Идеальными кандидатами стали люди старше 60 лет, которых нельзя призвать в армию.

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Из-за мобилизации, которая продолжается в Украине, значительная часть мужчин призывного возраста покинула свои рабочие места. Эту нехватку на рынке труда сейчас компенсируют женщины и мужчины старшего возраста, на которых все больше обращают внимание работодатели. Об этом сообщила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины в интервью для немецкого издания Spiegel.

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Война сильно повлияла на украинскую экономику, и мобилизация привела к тому, что рынок труда претерпел существенные изменения. Работодателям пришлось пересмотреть свои подходы к поиску новых сотрудников, объясняет эксперт.

По словам Либановой, сейчас многие вакантные должности, которые ранее занимали мобилизованные мужчины, теперь заполняются женщинами, а также мужчинами старшего возраста. Именно эти категории населения сегодня являются наиболее привлекательными для работодателей.

"С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кому уже исполнилось 60 лет, и поэтому его нельзя призвать в армию", — сказала Либанова.

В то же время Министерство экономики Украины оценивает, что стране сейчас нужно еще 4,5 миллиона работников, чтобы покрыть существующий дефицит на рынке труда. Однако, как отметила Либанова, проблема нехватки рабочей силы в стране существовала еще до начала войны.

Демограф также затронула вопрос миграции населения. В первые две недели после начала полномасштабного вторжения из Украины выехали 1,5 миллиона человек. Сейчас, по ее словам, не наблюдается значительных колебаний в миграционных потоках. Что касается внутренней миграции, в начале войны большинство переселенцев двигались с северо-востока и юго-востока страны на запад. Однако с осени 2022 года все больше украинцев переселяются в центральные регионы страны.

Напомним, Фокус писал о том, что ввести бронирование за деньги планируют уже в октябре-ноябре, поэтому рынок труда ожидают определенные изменения. По мнению экспертов, экономическое бронирование прежде всего коснется "белых" компаний, которые работают в соответствии с требованиями действующего законодательства о труде. Но в любом случае стремительного выхода бизнеса из тени не будет.