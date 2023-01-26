Чтобы не печатать гривну: зачем НБУ ужесточил требования к банкам

Нацбанк принял меры, которые будут стимулировать банки уменьшить объем средств на счетах "до востребования", но одновременно повлияют на рост объема срочных вкладов в банках. Также решение позволит банкам активнее финансировать дефицит бюджета без проведения эмиссии.

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Национальный банк дополнительно повысил требования к обязательным резервам банков. Это должно привести к постепенному росту объема срочных вкладов в банках, а также к росту процентных ставок по депозитам. Об этом на пресс-брифинге 26 января сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Рост депозитных ставок в банках для нас является принципиальной целью, мы заинтересованы и будем максимально тщательно работать для роста срочного ресурса в банковской системе", — отметил Андрей Пышный.

По мнению экспертов Нацбанка, эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности у банковской системы. В результате усилится устойчивость валютного рынка к ситуативным факторам, а Национальный банк сможет в перспективе перейти к смягчению административных ограничений для бизнеса и населения.

"Нацбанку пришлось менять свои традиционные инструменты влияния на рынок. Повышение учетной ставки в июне исчерпало свой эффект, и Нацбанку пришлось прибегать к повышению нормы резервирования банками. Банки вынуждены держать значительно больше средств на текущих счетах в НБУ, но при этом есть возможность вместо этого вкладываться в ОВГЗ определенных выпусков. Целью такого шага является стимулирование банков наращивать вложения в госдолг. Это должно позволить НБУ отказаться от эмиссии гривны в этом году – то, что очень помогло стране выстоять в прошлом году, в долгосрочном периоде не будет работать. Изменения требований к резервированию должны подтолкнуть банки предлагать более высокие ставки по депозитам, чтобы стимулировать своих клиентов размещать средства не на текущих счетах, а на срочных депозитах", — прокомментировал Фокусу решение Нацбанка финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Таким образом, по данным НБУ, с 11 февраля на 5 п. п. увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц, а также по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций. В частности, с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте. Дополнительно с 11 марта будут повышены на 10 п. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и в иностранной валютах. Однако на эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.

Ранее Фокус писал, что НБУ с начала 2022 года профинансировал дефицит госбюджета на 355 млрд гривен за счет эмиссии гривны.

Как сообщалось, в октябре НБУ предложил банкам открывать гражданам вклад с конвертацией в доллары и обратной конвертацией в гривну. Но банки не захотели вводить предложение в свои продуктовые линейки.