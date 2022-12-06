Никто не понял: банки отказались от придуманного НБУ вклада "гривна-доллар-гривна"

В октябре НБУ предложил банкам открывать гражданам вклад с конвертацией в доллары и обратной конвертацией в гривну. Но банки не захотели вводить предложение в свои продуктовые линейки – там говорят, что ни клиентам, ни самим банкам этот депозит непонятен.

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НБУ вместе с банками с 21 октября предложил гражданам защиту от валютных колебаний с помощью вклада, где на размещение в банк идет гривна, затем она конвертируется в доллары по курсу межбанка, а через полгода или год сумма снова конвертируется в гривну. Однако за полтора месяца с момента объявления об этой идее только один банк оформляет такие вклады – ПриватБанк. Об этом идет речь в статье Фокуса "Заработать на процентах. Есть ли смысл размещать свободные средства на срочном вкладе".

Напомним, депозит "гривна-доллар-гривна" — это вклад, согласно условиям которого, клиент размещает в банке гривну, под которую банк покупает валюту на межбанке, а по окончанию срока вклада валюту банк продает, а клиент на руки получает на руки гривну. Смысл вклада в том, что, если НБУ изменит курс межбанка, то клиент получит сумму, согласно пересчету по новому курсу. То есть, это попытка снизить валютные риски для клиентов. Ставка по вкладу – 0,01% годовых. Однако предложений таких вкладов на рынке почти нет, что говорит о том, что банковский рынок не воспринял всерьез предложение НБУ покупать и продавать для клиентов валюту на межбанке под такой вклад.

"Депозит "гривна-доллар-гривна" на сегодняшний день предлагается лишь одним всем известным крупным государственным банком. Другие банки, в том числе и ПУМБ, пока не спешат его внедрять, что обусловлено низким потенциальным спросом среди клиентов (поскольку такие депозиты должны возвращаться с обратной конвертацией в гривну, курс которой по иностранным валютам на долгосрочных сроках сейчас очень трудно спрогнозировать)", — сообщил руководитель отдела депозитов Управления пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Никита Малясов.

О том, что предложений таких вкладов на рынке нет, Фокусу сообщил и заместитель председателя правления банка "Пивденный" Максим Цымбал.

"Что касается депозита "гривна-доллар-гривна", то рынок его не понял, спроса нет совсем. Во-первых, он не очень ясен для населения с точки зрения обратной продажи валюты по истечении срока. Во-вторых, по результатам октября мы можем видеть, что повышенных лимитов по депозитам с конвертацией населению достаточно для удовлетворения спроса на хеджирование курсовых рисков. Существенной конкуренции на рынке подобных вкладов мы не наблюдаем. Условия, предлагаемые банками на рынке, достаточно уравновешены, и клиенты покупают валюту в своих основных обслуживающих банках", — отмечает Максим Цымбал.

Как сообщалось, 20 октября в НБУ анонсировали запуск депозита "гривна-доллар-гривна", а целью запуска вклада было спровоцировать граждан отказаться от покупки наличной валюты.

Ранее эксперты рассказали Фокусу, что депозит "гривна-доллар-гривна" не будет популярен у населения, потому что банки и клиенты находятся в жестких ограничениях межбанка и в условиях ручного регулирования курса.

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