Ніхто не зрозумів: банки відмовилися від вигаданого НБУ вкладу "гривня-долар-гривня"

У жовтні НБУ запропонував банкам відкривати громадянам вклад із конвертацією в долари та зворотною конвертацією у гривню. Але банки не захотіли вводити пропозицію у свої продуктові лінійки — там кажуть, що ні клієнтам, ні самим банкам цей депозит незрозумілий.

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НБУ разом із банками з 21 жовтня запропонував громадянам захист від валютних коливань за допомогою вкладу, де на розміщення у банк йде гривня, потім вона конвертується у долари за курсом міжбанку, а через пів року чи рік сума знову конвертується у гривню. Проте за півтора місяці з моменту оголошення про цю ідею лише один банк оформляє такі вклади — ПриватБанк. Про це йдеться у статті Фокусу "Заробити на відсотках. Чи є сенс розміщувати вільні кошти на строковому вкладі".

Нагадаємо, депозит "гривня-долар-гривня" — це вклад, згідно з умовами якого, клієнт розміщує в банку гривню, під яку банк купує валюту на міжбанку, а після закінчення терміну вкладу валюту банк продає, а клієнт на руки отримує на руки гривню. Сенс вкладу в тому, що якщо НБУ змінить курс міжбанку, то клієнт отримає суму згідно з перерахунком за новим курсом. Тобто, це спроба знизити валютні ризики для клієнтів. Ставка за вкладом — 0,01% річних. Однак пропозицій таких вкладів на ринку майже немає, що говорить про те, що банківський ринок не сприйняв серйозно пропозицію НБУ купувати та продавати для клієнтів валюту на міжбанку під такий вклад.

"Депозит "гривня-долар-гривня" на сьогодні пропонується лише одним усім відомим великим державним банком. Інші банки, зокрема й ПУМБ, поки не поспішають його впроваджувати, що зумовлено низьким потенційним попитом серед клієнтів (оскільки такі депозити мають повертатися зі зворотною конвертацією в гривню, курс якої по іноземних валютах на довгострокових термінах зараз дуже важко спрогнозувати)", — повідомив керівник відділу депозитів Управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Микита Малясов.

Про те, що пропозицій таких вкладів на ринку немає, Фокус повідомив і заступник голови правління банку "Південний" Максим Цимбал.

"Щодо депозиту "гривня-долар-гривня", то ринок його не зрозумів, попиту немає зовсім. По-перше, він не дуже зрозумілий для населення з погляду зворотного продажу валюти після закінчення терміну. По-друге, за результатами жовтня ми можемо бачити, що підвищених лімітів за депозитами з конвертацією населенню достатньо для задоволення попиту на хеджування курсових ризиків. Суттєвої конкуренції на ринку подібних вкладів ми не спостерігаємо. Умови, які пропонуються банками на ринку, достатньо врівноважені, й клієнти купують валюту у своїх основних обслуговчих банках", — зазначає Максим Цимбал.

Як повідомлялося, 20 жовтня в НБУ анонсували запуск депозиту "гривня-долар-гривня", а метою запуску вкладу було спровокувати громадян відмовитися від купівлі готівкової валюти.

Раніше експерти розповіли Фокусу, що депозит "гривня-долар-гривня" не буде популярний у населення, тому що банки та клієнти перебувають у жорстких обмеженнях міжбанку та в умовах ручного регулювання курсу.

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