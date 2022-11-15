Деньги для бюджета: когда остановится "печатный станок" НБУ

НБУ с начала 2022 года профинансировал дефицит госбюджета на 355 млрд гривен за счет эмиссии гривны.

Related video

В 2022 году Украина была вынужденна прибегать к эмиссии из-за войны с Россией. Но в 2023 году НБУ откажется от печати денег для закрытия дыр в госбюджете.

Как рассказал в интервью изданию "РБК-Украина" замглавы Национального банка Сергей Николайчук отказ от эмиссионного финансирования предусмотрен в госбюджете Украины на 2023 год.

"Мы считаем, что совместные усилия Минфина, Нацбанка, других органов власти позволят реализовать этот амбициозный план за счет привлечения внешних ресурсов и восстановления внутреннего долгового рынка", — сказал Сергей Николайчук.

Он отметил, что в госбюджет еще будут вносить изменения в следующем году, но внеплановых эмиссий не предвидится.

"Это точно не планируется утвержденным парламентом бюджетом и не предусматривается, учитывая экспертные дискуссии, которые сейчас ведутся в рамках переговоров с МВФ на уровне Национального банка и Министерства финансов", — добавил Сергей Николайчук.

Отметим, НБУ с начала 2022 года профинансировал дефицит госбюджета на 355 млрд гривен за счет эмиссии гривны.

Есть ли альтернатива печатному станку?

Бесспорно, Украина остро нуждается в привлечении дополнительных источников для покрытия дефицита госбюджета. По мнению бывшего члена Совета НБУ Виталия Шапрана, альтернативой эмиссионного финансирования во время войны может быть только международная помощь.

"Сложилась парадоксальная ситуация – только активов Центробанка России за пределами РФ заморожено на сумму $392 млрд, а стоимость заблокированных по всему миру активов РФ и ее граждан составляет примерно $1 трлн долларов. При этом Еврокомиссия не может согласовать заем для Украины на 1,5 млрд. евро", — говорит Шапран.

Собеседник Фокуса советует международным лоббистам Украины ускорять свою работу, поскольку внешние источники финансирования очень важны для сохранения финансовой стабильности и восстановления. Эксперт отмечает, что следует отвоевывать финансирование именно за счет российских арестованных активов, а не бегать по миру с протянутой рукой.

В свою очередь, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин в качестве примера альтернативных путей финансирования называет более широкое привлечение населения и бизнеса к покупке военных облигаций. Эксперт отмечает, что сейчас инвестиции в государственные облигации приносят более высокую доходность, чем ставки по депозитам у большинства банков, при этом, военные облигации можно легко купить через мобильные приложения банков на сумму от 1 тыс. грн.

Отметим, в начале июля 2022 года в СМИ появилась колонка тогдашнего главы НБУ Кирилла Шевченко, где прозвучал призыв искать другие способы для минимизации негативных последствий войны, нежели эмиссия денег.

Шевченко отметил, что, хотя экономика Украины постепенно адаптируется к военным условиям работы, потребность в эмиссионном финансировании госбюджета хронически увеличивается:

март – 20 млрд грн;

апрель – 50 млрд грн;

май – 50 млрд грн;

июнь – 105 млрд грн.

Ранее Фокус в новой статье "Кибермошенникам свет не нужен. Как отключения электроэнергии влияют на преступность". рассказывал о существующих правилах кибергигиены, которые позволят сохранить свои деньги.