Гроші для бюджету: коли зупиниться "друкарський верстат" НБУ

НБУ з початку 2022 року профінансував дефіцит держбюджету на 355 млрд гривень коштом емісії гривні.

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У 2022 році Україна була змушена вдаватися до емісії через війну з Росією. Але у 2023 році НБУ відмовиться від друку грошей для закриття дірок у держбюджеті.

Як розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук відмову від емісійного фінансування передбачено в держбюджеті України на 2023 рік.

"Ми вважаємо, що спільні зусилля Мінфіну, Нацбанку, інших органів влади дозволять реалізувати цей амбітний план шляхом залучення зовнішніх ресурсів та відновлення внутрішнього боргового ринку", — сказав Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що до держбюджету ще будуть вносити зміни наступного року, але позапланових емісій не передбачається.

"Це точно не планується затвердженим парламентом бюджетом і не передбачається з огляду на експертні дискусії, які зараз ведуться у межах переговорів з МВФ на рівні Національного банку та Міністерства фінансів", — додав Сергій Ніколайчук.

Зазначимо, що НБУ з початку 2022 року профінансував дефіцит держбюджету на 355 млрд гривень коштом емісії гривні.

Чи є альтернатива друкарському верстату?

Безперечно, Україна гостро потребує залучення додаткових джерел для покриття дефіциту держбюджету. На думку колишнього члена Ради НБУ Віталія Шапрана, альтернативою емісійного фінансування під час війни може бути лише міжнародна допомога.

Склалася парадоксальна ситуація — тільки активів Центробанку Росії за межами РФ заморожено на суму $392 млрд, а вартість заблокованих у всьому світі активів РФ та її громадян становить приблизно $1 трлн доларів. Водночас Єврокомісія не може погодити позику для України на 1,5 млрд євро", — каже Шапран.

Співрозмовник Фокуса радить міжнародним лобістам України прискорювати свою роботу, оскільки зовнішні джерела фінансування є дуже важливими для збереження фінансової стабільності та відновлення. Експерт зазначає, що слід відвойовувати фінансування саме коштом російських заарештованих активів, а не бігати світом з простягнутою рукою.

Директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital Дмитро Чурін, зі свого боку, як приклад альтернативних шляхів фінансування називає ширше залучення населення та бізнесу до купівлі військових облігацій. Експерт зазначає, що зараз інвестиції в державні облігації приносять вищу прибутковість, ніж ставки за депозитами у більшості банків, водночас військові облігації можна легко купити через мобільні додатки банків на суму від 1 тис. грн.

Зазначимо, що на початку липня 2022 року в ЗМІ з'явилася колонка тодішнього голови НБУ Кирила Шевченка, де пролунав заклик шукати інші способи для мінімізації негативних наслідків війни, ніж емісія грошей.

Шевченко зазначив, що хоча економіка України поступово адаптується до воєнних умов роботи, потреба в емісійному фінансуванні держбюджету хронічно збільшується.

березень – 20 млрд грн;

квітень – 50 млрд грн;

травень – 50 млрд грн;

червень – 105 млрд грн.

Раніше Фокус у новій статті "Кібершахраям світло не потрібне. Як відключення електроенергії впливають на злочинність". розповідав про чинні правила кібергігієни, які дозволять зберегти свої гроші.