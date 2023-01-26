Щоб не друкувати гривню: навіщо НБУ посилив вимоги до банків

Нацбанк вжив заходів, які стимулюватимуть банки зменшити обсяг коштів на рахунках "до запиту", але водночас уплинуть на зростання обсягу строкових вкладів у банках. Також рішення дозволить банкам активніше фінансувати дефіцит бюджету без емісії.

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Національний банк додатково підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків. Це має призвести до поступового зростання обсягу строкових вкладів у банках, а також зростання процентних ставок за депозитами. Про це на пресбрифінгу 26 січня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Зростання депозитних ставок у банках для нас є принциповою метою, ми зацікавлені та максимально ретельно працюватимемо для зростання строкового ресурсу в банківській системі", — зазначив Андрій Пишний.

На думку експертів Нацбанку, ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності банківської системи. Внаслідок цього посилиться стійкість валютного ринку до ситуативних факторів, а Національний банк зможе в перспективі перейти до пом'якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення.

"Нацбанку довелося змінювати свої традиційні інструменти впливу на ринок. Підвищення облікової ставки в червні вичерпало свій ефект, і Нацбанку довелося вдаватися до підвищення норми резервування банками. Банки змушені тримати значно більше коштів на поточних рахунках у НБУ, але водночас є можливість натомість вкладатися в ОВДП певних випусків. Це має дозволити НБУ відмовитися від емісії гривні цього року — те, що дуже допомогло країні вистояти торік, у довгостроковому періоді не працюватиме. Зміни вимог до резервування мають підштовхнути банки пропонувати вищі ставки за депозитами, щоб стимулювати своїх клієнтів розміщувати кошти не на поточних рахунках, а на строкових депозитах", — прокоментував Фокусу рішення Нацбанку фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Отже, за даними НБУ, з 11 лютого на 5 п.п. і кредитів, отриманих від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій. Зокрема, з 5% до 10% — у національній валюті й із 15% до 20% — в іноземній валюті. Додатково з 11 березня буде підвищено на 10 п.п. нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу й коштами на поточних рахунках фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валютах. Однак на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.

Раніше Фокус писав, що НБУ з початку 2022 року профінансував дефіцит держбюджету на 355 млрд гривень за рахунок емісії гривні.

Як повідомлялося, у жовтні НБУ запропонував банкам відкривати громадянам вклад із конвертацією в долари та зворотною конвертацією в гривню. Але банки не захотіли вводити пропозицію до своїх продуктових лінійок.