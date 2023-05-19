Нацкомісія перегляне тарифи на світло для обленерго: деталі

Тарифи будуть переглянуті влітку та взимку 2023 року, але на друге півріччя ціни будуть встановлені з урахуванням витрат недоотриманих ОСРами у квітні-травні.

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), планує переглянути тарифи на розподіл електроенергії операторам систем розподілу (ОСР). Про це йдеться у матеріалах комісії до наступного засідання, яке заплановано на 23 травня 2023 року.

Тарифи будуть переглянуті двічі: у червні та липні-грудні. Це стосується операторів систем розподілу, яким встановлені тарифи щодо стимулюючого тарифоутворення та за "Витрати+". Зазначається, що тарифи на друге півріччя 2023 року будуть встановлені з урахуванням витрат недоотриманих ОСРами у квітні-травні.

Однак для ОСР, які продовжують працювати на території, де ведуться бойові дії, чинний тариф не змінюватиметься до кінця червня. На друге півріччя вартість буде встановлена на рівні другого етапу підвищення.

Коли підвищать тариф для побутових споживачів

Наразі в платіжках в українців зазначено, що вони платять 1,44 грн/кВт-годину при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 грн./кВт-годину при споживанні понад 250 кВт. Але, за словами голови парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса, найближчим часом вартість електроенергії для українців може зрости вдвічі.

Очікується, що громадянам доведеться платити до 2,4 гривень та 2,8 гривень за кВт-год або ж 2 гривні та 2,4 гривні за кВт-год. Це робиться для того, щоб отримати кошти для інвестування в енергосистему і тим самим підготувати її до зимового періоду.

12 травня народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що навіть після перегляду тарифів, господарства, які отримували субсидії, надалі їх отримуватимуть.

Тим часом голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський 5 травня заявив, що економічно обґрунтована ціна на електроенергію для населення зараз становить понад 6 грн за кВт-год. За його словами, фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладання спеціальних обов'язків на державних виробників електричної енергії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго"