Тарифи на світло дорожчають: українцям розповіли, як зміняться цифри у платіжках

Як пояснив народний депутат Сергій Нагорняк, навіть після перегляду тарифів господарства, які отримували субсидії, надалі їх отримуватимуть.

Related video

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, вивчає варіант, у рамках якого тарифи на світло підвищать до 2,88 грн за кВт/год. Тоді сума у платіжках українців збільшиться на 200-300 грн, повідомив в ефірі телемарафону член комітету парламенту з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Сьогодні національний регулятор розглядає можливість підвищення тарифів для всіх категорій населення з 1,44 до 2,88 копійок. Орієнтовно на сім'ю це від 200 до 300 гривень збільшення платіжки. Ті господарства, які отримували субсидії, і надалі їх отримуватимуть", – розповів він.

За його словами, рішення про збільшення тарифів на електроенергію частково покриє дефіцит коштів компаній "Енергоатом" та "Укренерго". Компанії потребують чималих грошей для відновлення пошкоджених російськими атаками об'єктів енергетики.

Нагадаємо, до кінця весни українці оплачуватимуть електрику за старими цінами, а саме:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Що буде зі світлом влітку

Більше половини атомних енергоблоків в Україні припинять роботу в рамках планових ремонтів та модернізації. При цьому в компанії "Енергоатом" запевняють, що українські споживачі навряд чи відчують якісь незручності, оскільки нестачу електроенергії компенсуватимуть за рахунок теплостанцій та імпорту.

"Крім того, у теплу пору року генерація відновлюваної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непросте, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців", – пояснили енергетики.

Нагадаємо також, що 5 травня 2023 року голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський 5 травня заявив, що економічно обґрунтована ціна на електроенергію для населення зараз становить понад 6 грн за кВт-год. За його словами, фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладання спеціальних обов'язків на державних виробників електричної енергії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго"