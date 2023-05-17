Тарифи на світло в Україні найближчим часом можуть зрости вдвічі, — Герус

За словами голови парламентського комітету з енергетики, підвищення цін — вимушений захід, і це дозволить Україні підготуватися до зимового періоду.

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Тарифи на електрику в Україні найближчим часом можуть зрости одразу вдвічі. Про це в інтерв'ю виданню "Укрінформ" розповів голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Він назвав стримані варіанти того, як в Україні мають намір підвищити тарифи на електрику для місцевих жителiв. Максимальне підвищення, яке зараз перебуває на розгляді, — удвічі.

Наразі в платіжках в українців зазначено, що вони платять 1,44 грн./кВт-годину при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 грн./кВт-годину при споживанні понад 250 кВт. Якщо рішення буде прийнято, тоді громадянам доведеться віддавати до 2,4 гривень та 2,8 гривень за кВт-год або ж 2 гривні та 2,4 гривні за кВт-год.

Це робиться для того, щоб отримати кошти для "інвестування в енергосистему" і цим підготувати її до зимового періоду, який у разі продовження війни буде непростим.

"Головне ж завдання — не просто максимально зібрати з людей гроші, впровадивши непомірний "податок" на енергоспоживання і піднявши тариф вище за ринковий рівень, а проінвестувати енергосистему, відновити її, можливо, навіть десь перебудувати, щоб сформувати запас міцності до наступної зими", – йдеться у повідомленні.

А ось, що стосується людей з низькими доходами, як зазначає Андрій Герус, їм особливо переживати нема про що. Він вважає, що громадяни з невисоким достатком особливо не відчують підвищення тарифів і все завдяки спеціальним субсидіям та енергоефективним заходам.

Нагадаємо, 12 травня народний депутат Сергій Нагорняк розповів, як найближчим часом можуть змінитись цифри у платіжках українців. Крім того, навіть після перегляду тарифів, господарства, які отримували субсидії, надалі їх отримуватимуть.