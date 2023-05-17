Тарифы на свет в Украине в ближайшее время могут вырасти в два раза, — Герус

По словам главы парламентского комитета по энергетике, повышение цен — вынужденная мера и это позволит Украине подготовиться к зимнему периоду.

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Тарифы на электричество в Украине в ближайшее время могут вырасти сразу в два раза. Об этом в интервью изданию "Укринформ" рассказал глава парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус.

Он назвал сдержанные варианты того, как в Украине собираются повысить тарифы на электричество для местных жителей. Самое максимальное повышение, которое сейчас находится на рассмотрении — в два раза.

Сейчас в платежках у украинцев указано, что они платят 1,44 грн./ кВт-час при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн./кВт-час при потреблении более 250 кВт. Если решение будет принято, тогда гражданам придется отдавать до 2,4 гривен и 2,8 гривен за кВт-ч или же 2 гривны и 2,4 гривны за кВт-ч.

Это делается для того, чтобы получить средства для "инвестирования в энергосистему" и тем самым подготовить ее к зимнему периоду, который в случае продолжения войны будет непростым.

"Главная же задача — не просто максимально собрать с людей деньги, внедрив непомерный "налог" на энергопотребление и подняв тариф выше рыночного уровня, а проинвестировать энергосистему, восстановить ее, возможно, даже где-то перестроить, чтобы сформировать запас прочности к следующей зиме", – говорится в сообщении.

А вот, что касаемо людей с низкими доходами, как отмечает Андрей Герус, им особо переживать не о чем. Он считает, что граждане в невысоким достатком особо не ощутят повышение тарифов и все благодаря специальным субсидиям и энергоэффективным мерам.

Напомним, 12 мая народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, как в ближайшее время могут измениться цифры в платежках украинцев. Кроме того, даже после пересмотра тарифов, хозяйства, которые получали субсидии, в дальнейшем будут их получать.