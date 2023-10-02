Пенсии в Украине: стало известно, кто рискует остаться без выплат

По данным заместителя главы Минсоцполитики Дарьи Марчак, если пенсионеру прекратили выплаты, но со временем он подтвердил свое личность, то начисление пенсии продолжается.

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Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более 6 месяцев. Для того чтобы избежать этой ситуации, необходимо произвести хотя бы одну транзакцию с использованием своей пенсионной карты в указанный период времени. Об этом сообщает заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак, передает издания "На пенсии".

По данным издания, чтобы решить данную проблему и не остаться без выплат достаточно пополнить счет мобильного, оплатить коммуналку или другие счета.

Украинские граждане имеют возможность легко восстановить выплаты пенсии и вернуть недополученные средства. Для этого им следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подтвердить свою личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (со дня обращения).

Почему еще могут перестать выплачивать средства на карту?

Существует несколько случаев, когда государство прекращает выплаты пенсионеру:

смерть человека;

если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;

если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения. Если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).

Напомним, что некоторым украинским пенсионерам положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Также Фокус писал о том, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат, если у них есть непогашенные взыскания.