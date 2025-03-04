Пенсия в Украине: кому станут платить в 2 раза меньше и почему

У пенсионеров могут взыскать половину выплаты по решения суда.

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Согласно законодательству, пенсии украинцев не облагаются налогами, однако из них могут производиться определенные удержания. Они осуществляются на основании судебных решений, постановлений, приговоров (связанных с имущественными взысканиями), исполнительных надписей нотариусов и других юридических документов. Такие удержания могут касаться алиментов на содержание семьи, возврата излишне выплаченных пенсионных средств или возмещения ущерба, причиненного человеком. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Размер удержаний рассчитывается исходя из суммы, подлежащей выплате пенсионеру. В соответствии с законодательством, максимальный размер взыскания не может превышать 50% пенсии. Такие меры применяются в трех случаях:

на алименты для содержания членов семьи;

для возмещения убытков, вызванных хищением имущества предприятия или организации;

на компенсацию вреда человеку, которому, из-за действий пенсионера, было нанесено увечье или другие повреждения здоровья, а также в случае смерти потерпевшего.

Для других видов взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит около 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.