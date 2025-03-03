Индексация пенсий: у кого не вырастут выплаты

В 2025 году пенсии пересчитали на 11,5%, однако выплаты увеличат не всем.

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Часть пенсионеров не почувствует рост пенсий в марте. То есть их выплаты не будут подлежать индексации. Об этом сообщил эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин в комментарии изданию "24 Канал".

"Если человек вышел на пенсию давно, то у нее устаревшая зарплата при расчете. Таким образом, выплаты ежегодно индексируют, чтобы размер пенсии приближался в соответствии с современными показателями", — заявил он.

Коробкин подчеркнул, что для некоторых пенсионеров индексация выплат не предусмотрена. В частности, это касается:

тех, кто вышел на пенсию после 1 января 2025 года;

имеет пенсию, что составляет 10 прожиточных минимумов – 23 610 гривен (на данный момент, это максимальная пенсия);

ушел на заслуженный отдых в течение последних 3 лет (по словам Коробкина, таким лицам могут предоставить "утешительную" надбавку – 100 гривен, именно так было в прошлом году).

Текущий уровень индексации составляет 11,5%. Повышение затронет исключительно "чистую" пенсию, без учета доплат и надбавок. При этом введен лимит на увеличение выплат: максимальная прибавка составит 1 500 гривен, а минимальная – 100 гривен.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит около 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.