Індексація пенсій: у кого не зростуть виплати

У 2025 році пенсії перерахували на 11,5%, проте виплати збільшать не всім.

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Частина пенсіонерів не відчує зростання пенсій у березні. Тобто їхні виплати не підлягатимуть індексації. Про це повідомив експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у коментарі виданню "24 Канал".

"Якщо людина вийшла на пенсію давно, то в неї застаріла зарплата при розрахунку. Таким чином, виплати щорічно індексують, щоб розмір пенсії наближався відповідно до сучасних показників", — заявив він.

Коробкін підкреслив, що для деяких пенсіонерів індексація виплат не передбачена. Зокрема, це стосується:

тих, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року;

має пенсію, що становить 10 прожиткових мінімумів — 23 610 гривень (наразі це максимальна пенсія);

пішов на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років (за словами Коробкіна, таким особам можуть надати "втішну" надбавку — 100 гривень, саме так було минулого року).

Поточний рівень індексації становить 11,5%. Підвищення торкнеться виключно "чистої" пенсії, без урахування доплат і надбавок. При цьому запроваджено ліміт на збільшення виплат: максимальна надбавка становитиме 1 500 гривень, а мінімальна — 100 гривень.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме близько 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.