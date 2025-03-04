Пенсія в Україні: кому стануть платити у 2 рази менше і чому

У пенсіонерів можуть стягнути половину виплати за рішенням суду.

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Згідно із законодавством, пенсії українців не оподатковуються, проте з них можуть здійснюватися певні утримання. Вони здійснюються на підставі судових рішень, постанов, вироків (пов'язаних із майновими стягненнями), виконавчих написів нотаріусів та інших юридичних документів. Такі утримання можуть стосуватися аліментів на утримання сім'ї, повернення надміру виплачених пенсійних коштів або відшкодування шкоди, заподіяної людиною. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Розмір утримань розраховується виходячи із суми, що підлягає виплаті пенсіонеру. Відповідно до законодавства, максимальний розмір стягнення не може перевищувати 50% пенсії. Такі заходи застосовуються в трьох випадках:

на аліменти для утримання членів сім'ї;

для відшкодування збитків, спричинених розкраданням майна підприємства або організації;

на компенсацію шкоди людині, якій через дії пенсіонера було завдано каліцтва або інших ушкоджень здоров'я, а також у разі смерті потерпілого.

Для інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме близько 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.