Изменения для ВПЛ и граждан за рубежом: какие новые правила начисления пенсий и выплат

Теперь ВПЛ, граждане, находящиеся за границей, а также на временно оккупированных территориях, могут получать выплаты через любой банк.

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Украинцам упростили процесс получения пенсий и страховых выплат: теперь внутренне перемещенные лица, граждане за рубежом и на временно оккупированных территориях могут получать выплаты через любой банк, а не только через "Ощадбанк". Но ежегодно необходимо проходить физическую идентификацию или осуществлять финансовые операции для подтверждения права на получение выплат. Об этом 26 марта сообщило Министерство социальной политики Украины.

В целом ранее эти категории украинцев сталкивались с отдельными процедурами и трудностями при получении выплат.

Граждане, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года или находились на временно оккупированных территориях теперь имеют возможность выбирать любой украинский банк для зачисления выплат.

Основные изменения:

единый способ получения пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения (в Украине, на временно оккупированных территориях или за рубежом);

возможность получать пенсии через любой украинский банк, а не только через "Ощадбанк";

обязательная ежегодная физическая идентификация для пенсионеров, находящихся за рубежом или на ВОТ, до 31 декабря каждого года;

обязательная финансовая операция раз в полгода для лиц, проживающих на ВОТ, если они не проходили физическую идентификацию;

подача заявления о неполучении пенсии от РФ для лиц на ВОТ или тех, кто покинул эти территории, для подтверждения права на украинские выплаты;

Физическая идентификация — это процесс подтверждения личности пенсионера для обеспечения дальнейших выплат.

Она осуществляется:

лично в представительствах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в банковских учреждениях;

в посольствах и консульствах Украины за рубежом (для граждан, находящихся за пределами страны);

с помощью видеосвязи со специалистом ПФУ через платформы, такие как Google Meet, Skype, Viber, Zoom или другие;

с помощью электронного кабинета ПФУ с применением Дія.Підпису.

Если гражданин не проходит идентификацию, выплаты пенсии временно останавливаются. Для их восстановления необходимо обратиться в ПФУ лично, через дипломатические представительства или пройти процедуру онлайн. Выплаты возобновляются с момента их остановки.

Стоит напомнить, что украинцы могут получить помощь на оплату услуг ЖКХ на шесть месяцев. Эта выплата доступна для тех, кто бесплатно предоставляет жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Также Фокус писал о том, что украинцы получили повышенную пенсию из-за индексации. Но в 2025 году значительных увеличений не ожидается.