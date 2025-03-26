Украинцы получили индексированную пенсию: на сколько изменилась сумма

Единственным способом повышения пенсий остается ежегодная индексация, и в 2025 году существенных прибавок не предвидится.

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Пенсионный фонд Украины завершил финансирование мартовских пенсий 2025 года, выделив на выплаты 67,4 млрд гривен. Об этом сообщает ПФУ.

В марте на пенсионные выплаты было выделено на 5,2 млрд гривен больше, чем в феврале, когда эта сумма составляла 62,2 млрд гривен. Таким образом, после индексации в марте выплаты увеличились на 8,4%.

ПФУ пока не раскрыл данные о росте средней пенсии, однако опыт прошлых лет показывает, что увеличение будет сопоставимо с общим ростом месячного фонда выплат. Ежегодная индексация остается практически единственным механизмом повышения пенсий, и в 2025 году других значительных увеличений не ожидается.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.