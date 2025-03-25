Пенсия в Украине: каким будет размер выплат, если зарплата 7 000 гривен

Пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты, если человек имеет полный стаж.

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Размер пенсии зависит от ряда факторов, включая количество накопленного стажа и уровень средней заработной платы в стране. Пенсионный фонд разработал формулу для расчета пенсии по возрасту. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Сейчас эта формула выглядит следующим образом: П = Зс × Ик × Кс

Расшифровывается она так:

П – пенсия;

Зс – средняя заработная плата по стране, во внимание берется этот показатель за 3 года перед выходом на пенсию;

Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение заработной платы лица к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (за каждый год стажа предоставляется 1%).

Представим, что Зс составляет 18 000 гривен, зарплата – 7 000 гривен. При этом, лицо успело приобрести 35 лет стажа.

Получается, что:

Ик – 0,39;

Кс – 0,35.

То есть, размер пенсии равен 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривен. В то же время в соответствии с украинским законодательством, пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты, если лицо имеет полный стаж (в нашем примере рассмотрена именно такая ситуация). То есть, выплата не должна быть менее 3 200 гривен.

Речь идет о том, что государство "дотягивает" выплату такого лица через специальную доплату.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.