Пенсія в Україні: яким буде розмір виплат, якщо зарплата 7 000 гривень

Пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати, якщо людина має повний стаж.

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Розмір пенсії залежить від низки чинників, включно з кількістю накопиченого стажу і рівнем середньої заробітної плати в країні. Пенсійний фонд розробив формулу для розрахунку пенсії за віком. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Зараз ця формула має такий вигляд: П = Зс × Ік × Кс

Розшифровується вона так:

П — пенсія;

Зс — середня заробітна плата по країні, до уваги береться цей показник за 3 роки перед виходом на пенсію;

Ік — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення заробітної плати особи до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (за кожен рік стажу надається 1%).

Уявімо, що Зс становить 18 000 гривень, зарплата — 7 000 гривень. При цьому, особа встигла набути 35 років стажу.

Виходить, що:

Ік — 0,39;

Кс — 0,35.

Тобто, розмір пенсії дорівнює 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривень. Водночас відповідно до українського законодавства, пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати, якщо особа має повний стаж (у нашому прикладі розглянута саме така ситуація). Тобто, виплата не має бути меншою за 3 200 гривень.

Йдеться про те, що держава "дотягує" виплату такої особи через спеціальну доплату.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.