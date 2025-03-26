Українці отримали індексовану пенсію: на скільки змінилася сума

Єдиним способом підвищення пенсій залишається щорічна індексація, і у 2025 році істотних надбавок не передбачається.

Related video

Пенсійний фонд України завершив фінансування березневих пенсій 2025 року, виділивши на виплати 67,4 млрд гривень. Про це повідомляє ПФУ.

У березні на пенсійні виплати було виділено на 5,2 млрд гривень більше, ніж у лютому, коли ця сума становила 62,2 млрд гривень. Таким чином, після індексації в березні виплати збільшилися на 8,4%.

ПФУ поки що не розкрив дані про зростання середньої пенсії, однак досвід минулих років показує, що збільшення буде порівнянне із загальним зростанням місячного фонду виплат. Щорічна індексація залишається практично єдиним механізмом підвищення пенсій, і 2025 року інших значних збільшень не очікується.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.