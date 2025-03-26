Зміни для ВПО та громадян за кордоном: які нові правила нарахування пенсій та виплат

Тепер ВПО, громадяни, що перебувають за кордоном, а також на тимчасово окупованих територіях, можуть отримувати виплати через будь-який банк.

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Українцям спростили процес отримання пенсій та страхових виплат: тепер внутрішньо переміщені особи, громадяни за кордоном та на тимчасово окупованих територіях можуть отримувати виплати через будь-який банк, а не тільки через "Ощадбанк". Але щорічно необхідно проходити фізичну ідентифікацію або здійснювати фінансові операції для підтвердження права на отримання виплат. Про це 26 березня повідомило Міністерство соціальної політики України.

Загалом раніше ці категорії українців зіштовхувалися з окремими процедурами та труднощами під час отримання виплат.

Громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року або перебували на тимчасово окупованих територіях тепер мають можливість обирати будь-який український банк для зарахування виплат.

Основні зміни:

єдиний спосіб отримання пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження (в Україні, на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном);

можливість отримувати пенсії через будь-який український банк, а не лише через "Ощадбанк";

обов’язкова щорічна фізична ідентифікація для пенсіонерів, які перебувають за кордоном або на ТОТ, до 31 грудня кожного року;

обов’язкова фінансова операція раз на пів року для осіб, які проживають на ТОТ, якщо вони не проходили фізичну ідентифікацію;

подання заяви про неотримання пенсії від РФ для осіб на ТОТ або тих, хто покинув ці території, для підтвердження права на українські виплати;

Фізична ідентифікація – це процес підтвердження особи пенсіонера для забезпечення подальших виплат.

Вона здійснюється:

особисто в представництвах Пенсійного фонду України (ПФУ) або в банківських установах;

у посольствах та консульствах України за кордоном (для громадян, які перебувають за межами країни);

за допомогою відеозв'язку з фахівцем ПФУ через платформи, такі як Google Meet, Skype, Viber, Zoom або інші;

за допомогою електронного кабінету ПФУ із застосуванням Дія.Підпису.

Якщо громадянин не проходить ідентифікацію, виплати пенсії тимчасово зупиняються. Для їх відновлення необхідно звернутися до ПФУ особисто, через дипломатичні представництва або пройти процедуру онлайн. Виплати відновлюються з моменту їх зупинки.

Варто нагадати, що Українці можуть отримати допомогу на оплату послуг ЖКГ на шість місяців. Ця виплата доступна для тих, хто безкоштовно надає житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Також Фокус писав про те, що українці отримали підвищену пенсію через індексацію. Але у 2025 році значних збільшень не очікується.