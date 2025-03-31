Пенсия в Украине: что изменится в выплатах с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в Украине пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Пенсионный фонд автоматически увеличит выплаты, без необходимости подавать дополнительные заявления или документы.

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Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Перерасчет затронет две категории пенсионеров. Первая – те, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжал работать и накопил не менее 24 месяцев страхового стажа. Вторая – те, чей стаж составил менее 24 месяцев, но с момента назначения или последнего перерасчета пенсии прошло не менее двух лет.

В этом году будет произведен пересчет пенсий для работающих пенсионеров, которым выплаты были назначены или пересчитаны в 2023 году. Однако перерасчет не затронет пенсионеров по выслуге лет, если они еще не достигли 60 лет. Увеличенные суммы пенсий и доплаты за прошедшие месяцы с 1 апреля начнут поступать пенсионерам ориентировочно в июне.

Также в апреле возрастут выплаты пенсионерам, которым исполняется 70, 75 и 80 лет. Это касается только тех, чья пенсия не превышает 10340,35 грн. Возрастные надбавки составляют: до 300 грн для 70-летних, до 456 грн для 75-летних и до 570 грн для тех, кому исполнилось 80 лет и старше.

С апреля 2025 года также упрощается порядок получения пенсий для внутренне перемещенных лиц, украинцев за границей и находящихся на временно оккупированных территориях. Пенсионные выплаты будут производиться по одинаковым правилам для всех украинцев, независимо от их местонахождения.

Пенсионеры смогут получать выплаты на счета любого украинского банка, а не только Ощадбанка. Временно проживающие за границей или на временно оккупированных территориях должны проходить физическую идентификацию хотя бы раз в год – до 31 декабря. Для пенсионеров на временно оккупированных территориях, не проходивших идентификацию, введено требование осуществлять хотя бы одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев.

Эти меры предприняты для подтверждения факта жизни пенсионера и того, что он лично получает средства. Кроме того, оставшиеся на временно оккупированных территориях или выехавшие из них должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Следует подтвердить, что они не получают пенсию от РФ.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.