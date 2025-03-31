Пенсія в Україні: що зміниться у виплатах з 1 квітня

З 1 квітня 2025 року в Україні відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Пенсійний фонд автоматично збільшить виплати, без необхідності подавати додаткові заяви або документи.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Перерахунок торкнеться двох категорій пенсіонерів. Перша — ті, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжував працювати і накопичив не менше 24 місяців страхового стажу. Друга — ті, чий стаж становив менше ніж 24 місяці, але з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії минуло не менше ніж два роки.

Цього року буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, яким виплати було призначено або перераховано у 2023 році. Однак перерахунок не торкнеться пенсіонерів за вислугою років, якщо вони ще не досягли 60 років. Збільшені суми пенсій і доплати за минулі місяці з 1 квітня почнуть надходити пенсіонерам орієнтовно в червні.

Також у квітні зростуть виплати пенсіонерам, яким виповнюється 70, 75 і 80 років. Це стосується тільки тих, чия пенсія не перевищує 10340,35 грн. Вікові надбавки становлять: до 300 грн для 70-річних, до 456 грн для 75-річних і до 570 грн для тих, кому виповнилося 80 років і старше.

З квітня 2025 року також спрощується порядок отримання пенсій для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Пенсійні виплати здійснюватимуться за однаковими правилами для всіх українців, незалежно від їхнього місцезнаходження.

Пенсіонери зможуть отримувати виплати на рахунки будь-якого українського банку, а не тільки Ощадбанку. Тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях повинні проходити фізичну ідентифікацію хоча б раз на рік — до 31 грудня. Для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, які не проходили ідентифікацію, введено вимогу здійснювати хоча б одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців.

Ці заходи вжито для підтвердження факту життя пенсіонера і того, що він особисто отримує кошти. Крім того, ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях або виїхав із них, мають подати заяву до Пенсійного фонду України. Слід підтвердити, що вони не отримують пенсію від РФ.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.