Пенсии в Украине: как узнать размер будущей выплаты и можно ли ее увеличить

Каждый украинец может узнать информацию о размере выплат на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью пенсионного калькулятора. Там же можно внести страховые взносы, чтобы пенсия была больше.

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Украинцы продолжают получать пенсии и социальные пособия даже в условиях военного времени. При этом некоторые граждане имеют возможность узнать размер будущей пенсии онлайн и увеличить ее размер. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она подчеркнула, что информацию о размере пенсии можно узнать на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью пенсионного калькулятора.

Для этого необходимо совершить следующие действия:

для доступа к сайту Пенсионного фонда, вам потребуется авторизоваться с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), сервиса "Дія.Підпис" или BankID.

Для расчета пенсии перейдите в раздел "Портал персональных услуг" и выберите "Пенсионный калькулятор".

Вся необходимая информация для расчета пенсии будет автоматически загружена из системы, и вам не потребуется заполнять вручную ни трудовой стаж, ни информацию о месте работы. Электронные услуги позволяют провести расчет быстро и автоматически.

Министр подчеркнула, что в пенсионном кабинете есть возможность не только рассчитать размер будущей пенсии, но и в один клик произвести дополнительные страховые взносы, если вы желаете увеличить свою будущую пенсию. Также вы можете помочь своим родным получать более высокие пенсии уже сейчас, выплачивая взносы для меценатской пенсии.

"Это сервисы, которые сегодня успешно работают. И мы будем их расширять, чтобы увеличивать возможности инвестировать в свое будущее", – объяснила она.

Напомним, что некоторым украинским пенсионерам положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Также Фокус писал о том, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат, если у них есть непогашенные взыскания.