Пенсії в Україні: як дізнатися розмір майбутньої виплати та чи можна її збільшити

Кожен українець може дізнатися інформацію про розмір виплат на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора. Там же можна внести страхові внески, щоб пенсія була більшою.

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Українці продовжують отримувати пенсії та соціальну допомогу навіть в умовах воєнного часу. Водночас деякі громадяни мають можливість дізнатися розмір майбутньої пенсії онлайн і збільшити її розмір. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона підкреслила, що інформацію про розмір пенсії можна дізнатися на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора.

Для цього необхідно вчинити такі дії:

для доступу до сайту Пенсійного фонду, вам буде потрібно авторизуватися з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), сервісу "Дія.Підпис" або BankID.

Для розрахунку пенсії перейдіть у розділ "Портал персональних послуг" і виберіть "Пенсійний калькулятор".

Усю необхідну інформацію для розрахунку пенсії буде автоматично завантажено із системи, і вам не потрібно буде заповнювати вручну ні трудовий стаж, ні інформацію про місце роботи. Електронні послуги дають змогу провести розрахунок швидко й автоматично.

Міністерка наголосила, що в пенсійному кабінеті є можливість не тільки розрахувати розмір майбутньої пенсії, а й в один клік зробити додаткові страхові внески, якщо ви бажаєте збільшити свою майбутню пенсію. Також ви можете допомогти своїм рідним отримувати вищі пенсії вже зараз, сплачуючи внески для меценатської пенсії.

"Це сервіси, які сьогодні успішно працюють. І ми будемо їх розширювати, щоб збільшувати можливості інвестувати у своє майбутнє", — пояснила вона.

Нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також Фокус писав про те, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат, якщо у них є непогашені стягнення.