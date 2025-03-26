Социальная пенсия в Украине: можно ли получить выплаты в 60 лет

Если лицо определено недееспособным, нужно приложить копию решения о назначении опекуна.

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Социальная пенсия – это особая форма государственной поддержки, которая назначается при определенных условиях. В частности, она предоставляется гражданам, не имеющим права на страховую пенсию. Это касается тех, кто к 65 годам не накопил необходимого трудового стажа. Об этом говорится на портале "Дія".

Сейчас минимум стажа для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

"Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте", – говорится в сообщении.

Чтобы получить социальную помощь, нужно обратиться в ответственные органы с таким перечнем документов:

заявление, заполненное по установленному образцу;

паспорт;

идентификационный код;

справка из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи (данные берутся за последние шесть месяцев).

Если гражданин признан недееспособным, необходимо приложить копию решения о назначении опекуна. В условиях военного положения выплата этой помощи продолжается, а после его завершения или отмены средства предоставляются еще в течение месяца.

"Выплата помощи не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра. Нормы постановления КМУ от 08 апреля 2020 года № 264 не применяются", – говорится на портале "Дія".

Чтобы продолжить получить помощь после завершения действия военного положения, граждане должны обновить документы. На это у таких лиц есть месяц.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.