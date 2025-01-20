Пенсия в Украине: какой размер выплат можно получать, если есть 10 лет стажа

Если стажа менее 15 лет, права на трудовую пенсию нет, и граждане могут рассчитывать лишь на социальную помощь после 65 лет.

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В 2025 году украинцы будут выходить на пенсию согласно актуальному пенсионному законодательству. Основным критерием в этом процессе остается продолжительность страхового стажа, от которого напрямую зависит размер пенсионных выплат. Для граждан с минимальным стажем в 10 лет возможны трудности, связанные с начислением пенсии. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году необходимо иметь как минимум 32 года страхового стажа. Граждане с меньшим стажем также могут рассчитывать на пенсионные выплаты, но их получение откладывается. Если страхового стажа недостаточно, государство предусматривает возможность выхода на пенсию позже – в 63 или даже 65 лет, в зависимости от общего количества накопленных лет стажа:

63 года — при наличии от 22 до 31 года стажа;

65 лет — при наличии от 15 до 21 года стажа.

Однако если стажа менее 15 лет, права на трудовую пенсию нет, и граждане могут рассчитывать лишь на социальную помощь после 65 лет.

За 10 лет стажа гражданин не соответствует требованиям для назначения трудовой пенсии по возрасту. В таком случае он может получать:

социальную помощь — если достигнет 65-летнего возраста. Размер такой помощи зависит от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году эта сумма прогнозируемо составит около 2600 – 2700 гривен, в зависимости от государственного бюджета;

помощь через Пенсионный фонд — при условии наличия других условий, например инвалидность или особый статус (ветеран войны, многодетная мать и т.д.).

Расчет трудовой пенсии базируется на таких ключевых факторах:

страховой стаж – чем больше лет стажа, тем больше размер пенсии; коэффициент заработка – это соотношение вашей заработной платы к средней зарплате в Украине за соответствующий период; прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Он определяет минимальную пенсию, установленную законом.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.