Пенсия более 23 тыс. грн: кто может получать такие выплаты

Средний размер пенсии в Украине составляет 5 852 гривны.

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В Украине пенсионная система предусматривает четкие ограничения по размеру пенсионных выплат, однако есть определенные категории лиц, которые получают самые большие пенсии. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, максимальный размер пенсионных выплат не может составлять более, чем 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть это не более, чем 23 610 гривен. В максимальную сумму уже учтены надбавки, однако исключением является надбавка за особые заслуги перед Родиной.

Известно, что такие самые большие пенсии в Украине получают представители некоторых профессий, а это:

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления;

ученые.

В то же время по последним данным ПФУ, средний размер пенсии в Украине составляет 5 852 гривны, а минимальный размер – 2 361 гривну.

В соответствии с Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы максимальная пенсия не будет меняться в течение нескольких лет, как и минимальная.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.