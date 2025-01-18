Пенсія понад 23 тис. грн: хто може отримувати такі виплати

Середній розмір пенсії в Україні становить 5 852 гривні.

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В Україні пенсійна система передбачає чіткі обмеження щодо розміру пенсійних виплат, проте є певні категорії осіб, які отримують найбільші пенсії. Про це йдеться в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Так, максимальний розмір пенсійних виплат не може становити більше, ніж 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто це не більше, ніж 23 610 гривень. У максимальну суму вже враховані надбавки, однак винятком є надбавка за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відомо, що такі найбільші пенсії в Україні отримують представники деяких професій, а це:

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування;

науковці.

Водночас за останніми даними ПФУ, середній розмір пенсії в Україні становить 5 852 гривні, а мінімальний розмір — 2 361 гривню.

Відповідно до Бюджетної декларації на 2025 — 2027 роки максимальна пенсія не змінюватиметься протягом кількох років, як і мінімальна.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.