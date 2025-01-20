Пенсія в Україні: який розмір виплат можна отримувати, якщо є 10 років стажу

Якщо стажу менше 15 років, права на трудову пенсію немає, і громадяни можуть розраховувати лише на соціальну допомогу після 65 років.

Related video

У 2025 році українці виходитимуть на пенсію згідно з актуальним пенсійним законодавством. Основним критерієм у цьому процесі залишається тривалість страхового стажу, від якого безпосередньо залежить розмір пенсійних виплат. Для громадян із мінімальним стажем у 10 років можливі труднощі, пов'язані з нарахуванням пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Для виходу на пенсію за віком у 2025 році необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Громадяни з меншим стажем також можуть розраховувати на пенсійні виплати, але їх отримання відтерміновується. Якщо страхового стажу недостатньо, держава передбачає можливість виходу на пенсію пізніше — у 63 або навіть 65 років, залежно від загальної кількості накопичених років стажу:

63 роки — за наявності від 22 до 31 року стажу;

65 років — за наявності від 15 до 21 року стажу.

Однак якщо стажу менше 15 років, права на трудову пенсію немає, і громадяни можуть розраховувати лише на соціальну допомогу після 65 років.

За 10 років стажу громадянин не відповідає вимогам для призначення трудової пенсії за віком. У такому разі він може отримувати:

соціальну допомогу — якщо досягне 65-річного віку. Розмір такої допомоги залежить від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума прогнозовано становитиме близько 2600 — 2700 гривень, залежно від державного бюджету;

допомога через Пенсійний фонд — за умови наявності інших умов, як-от інвалідність або особливий статус (ветеран війни, багатодітна мати тощо).

Розрахунок трудової пенсії базується на таких ключових факторах:

страховий стаж — чим більше років стажу, тим більший розмір пенсії; коефіцієнт заробітку — це співвідношення вашої заробітної плати до середньої зарплати в Україні за відповідний період; прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Він визначає мінімальну пенсію, встановлену законом.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.