Соціальна пенсія в Україні: чи можна отримати виплати в 60 років

Якщо особа визначена недієздатною, потрібно додати копію рішення про призначення опікуна.

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Соціальна пенсія — це особлива форма державної підтримки, яка призначається за певних умов. Зокрема, вона надається громадянам, які не мають права на страхову пенсію. Це стосується тих, хто до 65 років не накопичив необхідного трудового стажу. Про це йдеться на порталі "Дія".

Зараз мінімум стажу для виходу на пенсію в 65 років — 15 років стажу.

"Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом надсилання документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою", — йдеться в повідомленні.

Щоб отримати соціальну допомогу, потрібно звернутися до відповідальних органів із таким переліком документів:

заяву, заповнену за встановленим зразком;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан, яка заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї (дані беруться за останні шість місяців).

Якщо громадянина визнано недієздатним, необхідно додати копію рішення про призначення опікуна. В умовах воєнного стану виплата цієї допомоги триває, а після його завершення або скасування кошти надаються ще протягом місяця.

"Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо одержувач пропустив строк її перегляду. Норми постанови КМУ від 08 квітня 2020 року № 264 не застосовуються", — йдеться на порталі "Дія".

Щоб продовжити отримати допомогу після завершення дії воєнного стану, громадяни мають оновити документи. На це в таких осіб є місяць.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.