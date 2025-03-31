Пенсионеры могут получить дополнительную надбавку к выплатам: о чем важно знать

В 2025 году украинские пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты, о которых осведомлены далеко не все. Речь идет о надбавке к пенсии, предназначенной для отдельных категорий граждан. С апреля 2025 года одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, смогут оформить ежемесячную доплату в размере 944 гривен.

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Об этом говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Эта доплата составляет 40% от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных граждан, который в 2025 году составляет 2 361 гривну. Ежемесячная надбавка к пенсии предоставляется тем, кто соответствует следующим требованиям:

достигли возраста восьмидесяти лет и более;

проживают отдельно от других лиц;

по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

Пенсионеры, получающие выплаты, например, по инвалидности, не могут претендовать на данную доплату. Обоснованная необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена медицинским заключением и соответствующими официальными документами. Чтобы оформить ежемесячную выплату, пенсионеру необходимо подать заявление и предоставить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

выписку из Пенсионного фонда Украины, подтверждающую отсутствие других надбавок по уходу.

С первого марта 2025 года в Украине была проведена индексация пенсионных выплат, а также увеличен уровень минимальных пенсионных выплат для отдельных категорий граждан.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.