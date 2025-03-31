Пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку до виплат: про що важливо знати

У 2025 році українські пенсіонери зможуть отримувати додаткові виплати, про які обізнані далеко не всі. Йдеться про надбавку до пенсії, призначену для окремих категорій громадян. З квітня 2025 року самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, зможуть оформити щомісячну доплату в розмірі 944 гривень.

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Про це йдеться в законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Ця доплата становить 40% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян, який у 2025 році становить 2 361 гривню. Щомісячна надбавка до пенсії надається тим, хто відповідає таким вимогам:

досягли віку вісімдесяти років і більше;

проживають окремо від інших осіб;

за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

отримують пенсію за віком.

Пенсіонери, які отримують виплати, наприклад, по інвалідності, не можуть претендувати на цю доплату. Обґрунтована необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена медичним висновком і відповідними офіційними документами. Щоб оформити щомісячну виплату, пенсіонеру необхідно подати заяву і надати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

виписку з Пенсійного фонду України, що підтверджує відсутність інших надбавок по догляду.

З першого березня 2025 року в Україні було проведено індексацію пенсійних виплат, а також збільшено рівень мінімальних пенсійних виплат для окремих категорій громадян.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.