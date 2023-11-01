Выплаты переселенцам с 1 ноября: украинцам объяснили, каких ждать изменений

В Украине в 2023 году финансовую помощь, как вынужденные переселенцы, получают 2,5 миллиона человек. В последний месяц осени для некоторых ВПЛ изменятся правила оформления выплат.

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С 1 ноября внутренние переселенцы будут по новым правилам оформлять выплаты от государства. Изменения касается тех людей, которые хотят оформить выплаты впервые. В Минреинтеграции тем временем сообщили еще некоторые подробности о новых правилах.

"Для оформления выплат ВПЛ с сегодняшнего дня должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно", — говорится в сообщении.

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Поэтому пособие будет назначаться на каждого члена семьи, сведения о котором есть в Единой информационной базе данных о вынужденных перемещенных лицах. Как отмечают в ведомстве, речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание. Размер выплат следующий

3 тысячи гривен платят лицам с инвалидностью и детям;

2 тысячи гривен — всем другим внутренним переселенцам.

В Минреинтеграции также напомнили, что нововведения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 года № 789.

"В случае вопросов по этим выплатам обращайтесь в министерство на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39", — добавили в ведомстве.

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За все время полномасштабной войны государственную помощь как внутренне перемещенные лица получили более 5 миллионов человек. Сейчас помощью от государства пользуются почти 2,5 миллиона человек.

"Это одна из крупнейших программ Минсоца. В 2023-м на помощь ВПЛ предусмотрено 57 миллиардов гривен. На следующий год ориентировочно такая же сумма. Это очень много", — рассказывала 17 октября министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Она объяснила, что с помощью такой финансовой поддержки украинское правительство пытается помочь людям как можно быстрее привыкнуть к условиям на новых территориях. Так, у человека, который из-за войны покинул родной дом и переехал на новое место жительства, есть полгода для того, чтобы найти работу и обустроить быт. Однако у многих людей статут ВПЛ уже более десяти лет.

Отметим, что в Украине продолжают лишать выплат переселенцев, которые не соответствуют критериям предоставления государственной помощи. По состоянию на октябрь, как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, выплат уже лишили 140 тысяч граждан.

Также напомним, что кроме государственных выплат переселенцы могут оформлять денежные выплаты от разных благотворительных организаций. Так, например, фонд "Каритас" выплачивает украинцам по 10,8 тысяч гривен на человека.