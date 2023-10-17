Покупали машины, дома, землю: более 140 тысяч ВПЛ лишили соцвыплат после проверки

По словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, за все время полномасштабной войны РФ против Украины соцвыплаты как ВПЛ получили более 5 миллионов человек.

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Всем украинцам, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но не соответствуют критериям предоставления государственной помощи, прекратили социальные выплаты с 1 сентября. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Forbes.ua.

Руководительница Минсоцполитики уточнила, что в результате проверок соцвыплат лишены более 140 тысяч человек, из-за чего расходы бюджета на эти цели уменьшились примерно на 400 миллионов гривен в месяц.

"Мы сверились с Государственной пограничной службой и прекратили выплаты тем, кто не соответствует новым критериям. Это около 112 тысяч человек... Также ежемесячно мы проводим проверки людей, которые вернулись к своему постоянному жилью или имели собственное жилье. Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще 9800 имели удвоение, то есть человек получал выплаты в нескольких общинах", — рассказала Жолнович.

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Министр привела несколько случаев, когда человек получал помощь от государства почти год и одновременно купил Mercedes 2023 года стоимостью более 9,5 миллиона гривен.

"Также зафиксировано около 250 человек, которые совершили операции на сумму более 100 000 гривен. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 гривен", — добавила Жолнович.

Что известно о социальных выплатах для ВПЛ

За все время полномасштабной войны государственную помощь как внутренне перемещенные лица получили более 5 миллионов человек. Сейчас такие выплаты получают около 2,5 миллиона ВПЛ.

"Это одна из крупнейших программ Минсоца. В 2023-м на помощь ВПЛ предусмотрено 57 миллиардов гривен. На следующий год ориентировочно такая же сумма. Это очень много", — уверяет Жолнович.

Цель таких выплат, говорит министр, — реинтеграция человека на новой территории, то есть за полгода он может найти себе работу, настроить быт. Однако многие живут с этим статусом уже почти 10 лет.

"Статус ВПЛ люди получают с 2014 года... Это абсурдная ситуация, когда на человека на всю жизнь повесили этот ярлык... Далее человек может получать льготы, при необходимости по определенной категории — инвалидность, бедность и т. д. Но уже без привязки к ВПЛ. Министерство реинтеграции разрабатывает закон, чтобы ограничить статус ВПЛ до пяти лет", — уточнила глава Минсоцполитики.

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Кроме того, Жолнович отметила, что действует программа "Приют", в рамках которой владельцам, предоставлявшим жилье для ВПЛ, возвращали средства за оплату коммунальных услуг.

"Конечно, многодетные семьи или люди с инвалидностью получали свои выплаты дополнительно к выплатам ВПЛ", — заверила она.

Напомним, в августе правительство ввело новые условия для выплат внутренне перемещенным лицам. Помощь решили не продолжать для тех, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы или если человек более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечение, командировка и т.д.).

Напомним, Фокус объяснял, отменят ли социальную помощь украинцам, которые выехали за границу.

Кроме того, Фокус сообщал, что некоторым украинцам выплатят от 900 до 1 500 гривен, а также кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от 5 до 30 тысяч гривен.

При этом мы рассказывали, что в одном из регионов Украины доступна новая финансовая помощь.