Украинцам в одном из регионов доступна новая финпомощь: где выплатят 30 тысяч гривен

Регистрация на выплату помощи пострадавшим от войны продлится до 18 октября. На деньги могут рассчитывать жители Николаева, который почти ежедневно обстреливают российские оккупанты.

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Полномасштабная российская агрессия против Украины длится уже больше года, но почти весь мир продолжает помогать нашей стране в войне против оккупантов. В то время, когда ВСУ получают необходимое оружие от союзников, необходимое для победы, разные благотворительные организации продолжают финансово поддерживать самых уязвимых украинцев. Так, например, для некоторых граждан открылась регистрация на выплату новой денежной помощи от благотворительного фонда ADRA Ukraine. Об этом сказано на сайте организации.

Известно, что поддержку окажут семьям из города Николаев, в которых есть лица с инвалидностью I или II группы. Эти семьи могут регистрироваться в программе "Переходная денежная помощь". Если регистрацию подтвердят представители организации, то денежные выплаты будут происходить в течение четырех месяцев.

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Выплаты назначают семьям из пяти человек, каждый из них будет получать по 1,5 тысячи гривен. То есть за четыре месяца, что будет длиться программа, они смогут получить помощь в размере 30 тысяч гривен. Также украинцам обещают раздать гуманитарную помощь, которая включает продуктовые наборы.

Лица с инвалидностью I или II группы могут зарегистрироваться на выплаты, если подадут следующие документы:

паспорт или ID-карту;

РНОКПП;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинскую справку с заключением об инвалидности;

номер IBAN.

В то же время семьи, которые сейчас получают временную государственную помощь на детей, родители которых не платят алименты, уклоняются от уплаты алиментов, у которых нет возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно, для регистрации в программе должны также предоставить справку, выданную в управлении социальных выплат и компенсаций по поводу выплат финпомощи.

Регистрации продолжается до 18 октября. Зарегистрироваться можно:

в Заводском районе – на улице Кузнецкая, 83;

в Ингульском районе — на улице 12 Продольная, 50-А;

в Корабельном районе — на улице Металлургов, 8/4;

в Центральном районе — на улице Шевченко, 19А.

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Напомним, недавно Фокус сообщал, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от 5 до 30 тысяч гривен. Также отметим, что в ООН с октября 2023 года увеличили сумму помощи для граждан в Украине, которые страдают из-за российской агрессии.