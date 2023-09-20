"РФ несет ответственность за войну": Байден призвал мир не идти на уступки Кремлю (видео)

По словам американского президента, цивилизованные страны должны защитить Украину от агрессии Кремля и продолжить помогать Киеву, ведь в ином случае в опасности окажется весь мир.

Related video

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что исключительно Российская Федерация несет ответственность за войну в Украине и только у нее есть возможность все остановить. Об этом он заявил во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября.

По его словам, Вашингтон вместе с другими союзниками продолжит поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, поэтому руководству Кремля не стоит рассчитывать, что мир "устанет и позволит раздавить Украину без последствий".

"Незаконная захватническая война, развязанная без провокации Россией против ее соседа Украины. Как и все страны мира, Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась. Ни одна страна не желает окончания этой войны больше, чем Украина. Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях по достижению дипломатического решения, которое обеспечит справедливый и прочный мир. Только Россия, только Россия несет ответственность за эту войну. Цена, которую Россия требует за мир, является капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины", — заявил Джо Байден.

Важно

Замороженная война: Дуда на Генассамблее ООН предупредил о планах России в Украине

Отдельно американский президент отметил, что если мир сегодня защитить Украину от России, тогда это станет эффективной инвестицией в будущее каждого государства. В ином случае придется еще долго справляться с последствиями агрессии Кремля, ведь никто не сможет чувствовать себя в безопасности.

"Если мы откажемся от основных принципов США ради умиротворения агрессора, сможет ли какое-либо государство-член этого органа чувствовать себя уверенным в своей защите? Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Я бы со всем уважением предположил, что ответ — нет", — подытожил американский президент.

Смотреть с: 22:30

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал РФ к разоружению, ведь "террористы имеют права владеть ядерным оружием". По его словам, около 30 лет назад мир назначил Кремль хранителем оружия, которое было на тот момент у Украины, однако история показала ошибочность этого решения.

Отдельно украинский президент отметил, что Российская Федерация каждое десятилетие начинает новую войну. Речь про оккупированные территории Грузии и Молдовы, а также про руины в Сирии. Следующими могут оказаться Казахстан, Беларусь или страны Балтии.