"РФ несе відповідальність за війну": Байден закликав світ не йти на поступки Кремлю (відео)

За словами американського президента, цивілізовані країни мають захистити Україну від агресії Кремля і продовжити допомагати Києву, адже в іншому разі в небезпеці опиниться весь світ.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що винятково Російська Федерація несе відповідальність за війну в Україні та тільки в неї є можливість усе зупинити. Про це він заявив під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН 19 вересня.

За його словами, Вашингтон разом з іншими союзниками продовжить підтримувати Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності, тому керівництву Кремля не варто розраховувати, що світ "втомиться і дозволить розчавити Україну без наслідків".

"Незаконна загарбницька війна, розв'язана без провокації Росією проти її сусіда України. Як і всі країни світу, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася. Жодна країна не бажає закінчення цієї війни більше, ніж Україна. Ми рішуче підтримуємо Україну в її зусиллях щодо досягнення дипломатичного рішення, яке забезпечить справедливий і міцний мир. Тільки Росія, тільки Росія несе відповідальність за цю війну. Ціна, яку Росія вимагає за мир, є капітуляція України, територія України та діти України", — заявив Джо Байден.

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Окремо американський президент зазначив, що якщо світ сьогодні захистить Україну від Росії, тоді це стане ефективною інвестицією в майбутнє кожної держави. В іншому випадку доведеться ще довго справлятися з наслідками агресії Кремля, адже ніхто не зможе почуватися в безпеці.

"Якщо ми відмовимося від основних принципів США заради умиротворення агресора, чи зможе будь-яка держава-член цього органу почуватися впевненою у своєму захисті? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде забезпечено незалежність будь-якої нації? Я б з усією повагою припустив, що відповідь — ні", — підсумував американський президент.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН закликав РФ до роззброєння, адже "терористи мають права володіти ядерною зброєю". За його словами, близько 30 років тому світ призначив Кремль хранителем зброї, що була на той момент в України, проте історія показала хибність цього рішення.

Окремо український президент зазначив, що Російська Федерація кожне десятиліття розпочинає нову війну. Мова про окуповані території Грузії та Молдови, а також про руїни в Сирії. Наступними можуть опинитися Казахстан, Білорусь або країни Балтії.