"Не мають права володіти ядерною зброєю": Зеленський закликав РФ до роззброєння (відео)

За словами українського президента, у 1990-х роках світ вирішив, що саме Кремль має стати хранителем смертоносної зброї, яка була в України, однак історія довела протилежне.

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Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки, де виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН і закликав світ зупинити російську агресію. Його промову опубліковано на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook 19 вересня.

Особливу увагу українського глави держави було приділено погрозам з боку Кремля застосувати ядерну зброю, тож потрібно зробити все для того, щоб відбулося роззброєння.

"Україна відмовилася від свого третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем такої сили. Однак історія показує, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І вона заслуговує на нього зараз — терористи не мають права володіти ядерною зброєю", — заявив Володимир Зеленський, окремо додавши, що Москва зрадила Київ.

Також президент України заявив, що Росія перетворює на зброю й інші речі, і використовує її активно проти інших країн. Зокрема йшлося про окупацію Запорізької атомної електростанції та блокування портів у Чорному та Азовському морях.

Кремль хоче використати на свою користь дефіцит продовольства у світі, тим самим закликаючи цивілізовані країни визнати законною агресію щодо України.

"Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її (Росії, — ред.) ракет і безпілотників. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю", — продовжив Володимир Зеленський.

Окремої уваги варта заява українського президента про геноцид, який пов'язаний із викраденими дітьми. Росія хоче, щоб вони забули про своє минуле назавжди і це частина державної політики противника.

"До сьогоднішнього дня. Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми родинами. Це геноцид", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також під час виступу на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський заявив, що Росія кожне десятиліття починає нову війну. Мова про окуповані території Грузії та Молдови, а також про руїни в Сирії. Наступними можуть опинитися Казахстан, Білорусь або країни Балтії.