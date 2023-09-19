"Не имеют права владеть ядерным оружием": Зеленский призвал РФ к разоружению (видео)

По словам украинского президента, в 1990-х годах мир решил, что именно Кремль должен стать хранителем смертоносного оружия, которое было у Украины, однако история доказала обратное.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, где выступил на заседании Генеральной ассамблее ООН и призвал мир остановить российскую агрессию. Его речь опубликована на официальной странице в социальной сети Facebook 19 сентября.

Особое внимание украинского главы государства было уделено угрозам со стороны Кремля применить ядерное оружие, поэтому нужно сделать все для того, чтобы произошло разоружение.

"Украина отказалась от своего третьего по величине ядерного арсенала. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем такой силы. Однако история показывает, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И она заслуживает его сейчас – террористы не имеют права владеть ядерным оружием", — заявил Владимир Зеленский, отдельно добавив, что Москва предала Киев.

Также президент Украины заявил, что Россия превращает в оружие и другие вещи, и использует его активно против других стран. В частности речь пошла про оккупацию Запорожской атомной электростанции и блокировке портов в Черном и Азовском морях.

Кремль хочет использовать в свою пользу дефицит продовольствия в мире, тем самым призывая цивилизованные страны признать законной агрессию по отношению к Украине.

"Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее (России, — ред.) ракет и беспилотников. Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие", — продолжил Владимир Зеленский.

Отдельного внимания стоит заявление украинского президента про геноцид, который связан с похищенными детьми. Россия хочет, чтобы они забыли о своем прошлом навсегда и это часть государственной политики противника.

"До сегодняшнего дня. Похищенных украинских детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", – говорится в сообщении.

Напомним, также во время выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия каждое десятилетие начинает новую войну. Речь про оккупированные территории Грузии и Молдовы, а также про руины в Сирии. Следующими могут оказаться Казахстан, Беларусь или страны Балтии.